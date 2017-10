ADO in beroep tegen straf Beugelsdijk: ‘Blijkbaar heeft hij iemand vermoord’

Dat Beugelsdijk zo’n zware schorsing boven het hoofd hangt, omdat hij NAC-verdediger Pablo Mari afgelopen zaterdag een elleboogstoot zou hebben verkocht, is voor Fons Groenendijk onbegrijpelijk. ,,Ik heb net gebeld naar NAC met de vraag wanneer de plechtigheid is’’, reageert de ADO-trainer cynisch. ,,Blijkbaar heeft hij iemand vermoord.’’



ADO Den Haag gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager. ,,Ik zie elke week zoveel van dit soort duels en dan krijgt Tom vier wedstrijden’’, zegt Groenendijk. ,,Dat wil er bij mij niet in. Je bent natuurlijk weer een Calimero als je zoiets zegt. Maar dit komt alleen omdat er op tv veel aandacht voor is geweest. Trek dan één lijn. Rai Vloet, van datzelfde NAC, schopt Van Ginkel in tweeën en komt daar mee weg. Het is willekeur.’’



Beugelsdijk was zaterdag de grote man bij ADO in Breda. De centrale verdediger bekroonde zijn sterke wedstrijd tegen NAC tien minuten voor tijd met het maken van de winnende goal (0-1). Dat hij in blessuretijd tegenstander Mari in een luchtduel raakte, was vrijwel iedereen - scheidsrechter Siemen Mulder incluis - in alle hectiek ontgaan. Maar op basis van de tv-beelden kwam de aanklager twee dagen later alsnog in actie. Tot grote ergernis van Groenendijk: ,,Dit betekent dat we een speler in vorm tot 19 november kwijt zijn.’’