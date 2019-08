ADO in Waalwijk in de wolken met eerste winst

Door Yorick Groeneweg Ondanks het aanhoudende zomerweer ging vanmiddag voor ADO Den Haag de zon pas echt schijnen. Voor de vele met ontbloot bovenlijf meegereisde fans, maar ook voor de geplaagde trainer Fons Groenendijk. Zijn hoofd ging vanwege het felle licht schuil onder een zwarte pet met ooievaarslogo, maar na negentig minuten kon hij die eindelijk weer eens voor zijn stralende spelers afnemen. Voor de wedstrijd in Waalwijk had ADO-trainer Fons Groenendijk zijn opstelling nog flink door elkaar gehusseld. Zo verscheen John Goossens na blessureleed voor het eerst deze competitie aan de aftrap. Ook Elson Hooi en Bilal-Ould Chikh mochten beginnen. Die twee moesten voor meer dreiging van de flanken zorgen dan Erik Falkenburg en vooral Thijmen Goppel de laatste weken deden. Ook in Waalwijk was het spel van ADO stroef. Toch was het direct raak uit de hoekschop die volgde op de eerste fatsoenlijke aanval. Uit de strakke corner van Goossens kopte Tom Beugelsdijk na negentien minuten onberispelijk raak. Een specialiteit van de Haagse verdediger: 9 van zijn 14 doelpunten maakte het boegbeeld met zijn onverschrokken en vaak rood aanlopende hoofd.

Het doelpunt van de Haagse nummer 4 zorgde voor ontlading van de fans in het uitvak. Zo vaak hadden ze nog niet kunnen juichen dit seizoen. Groenendijk haalde het voor de wedstrijd al aan dat dit hét moment voor de ommekeer was. ,,Nu is het even klaar en gaan we weer onze resultaten halen”, zei de ADO-trainer en in Waalwijk gaven zijn strijdende spelers het passende antwoord.



Na Beugelsdijks openingsdoelpunt konden de meegereisde ADO-fans al vroeg in de tweede helft nog een keer juichen. Dit keer was Tomas Necid de doelpuntenmaker. Zijn zwabberbal was RKC’s matige invaldoelman Kees Heemskerk te machtig. Necid maakte ook nog zijn derde van het seizoen en ADO’s derde van de middag, van elf meter roste de Tsjech de bal via Heemskerk in het doel: 0-3.