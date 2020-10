ADO kan ook tegen tien man van Vitesse geen vuist maken

ADO Den Haag heeft de thuiswedstrijd tegen Vitesse kansloos verloren. De ploeg van Aleksandar Rankovic kon in aanvallend opzicht geen vuist maken tegen de Arnhemmers, zelfs niet nadat Vitesse-aanvaller Oussama Tannane vlak voor rust rood had gekregen.

Door Marijn Abbenhuijs

In de uitwedstrijden tegen Feyenoord en VVV Venlo had ADO Den Haag voor de interlandonderbreking bij vlagen lef en overtuiging getoond. Maar in de tweede thuiswedstrijd van het seizoen was de ploeg van trainer Aleksandar Rankovic weer even angstig en fantasieloos als in de eerste duels van de competitie. Rankovic sprak voorafgaand aan de confrontatie met Vitesse over de tactiek van de Arnhemmers en de valkuilen die daarbij kwamen kijken. Zijn ploeg probeerde het 5-3-2-systeem van de bezoekers te bestrijden door teruggetrokken te spelen en te loeren op de counter.

Het zorgde ervoor dat ADO vanaf het begin van de wedstrijd onder druk stond. Vitesse kreeg in de beginfase schietkansen via Oussama Tannane en Sondre Trondstad, maar ADO-keeper Luuk Koopmans trad met name bij de kans van Trondstad goed op. Na een klein halfuur liet ADO één keer zien dat deze speelwijze goed uit had kunnen pakken. Samy Bourard zette met een strakke steekpass een countermogelijkheid op, maar Amar Catic, die daardoor alleen voor keeper Remko Pasveer werd gezet, nam de bal niet goed mee en miste zijn kans.

Vier minuten later kwam Vitesse op voorsprong. Koopmans redde nog knap op een hard schot van Loïs Openda, maar de rebound kwam voor de voeten van Armando Broja, die eenvoudig kon afronden. De bezoekers kregen de wedstrijd door die treffer nog nadrukkelijker in handen. ADO drong in de laatste tien minuten van de eerste helft nog af en toe aan, maar tot echte kansen kwam het niet.

Volledig scherm Oussama Tannane ontvangt een rode kaart na protesteren. © BSR Agency

Een onnavolgbare actie van Tannane zorgde er kort voor rust voor dat ADO toch de rust in ging met de overtuiging dat er van Vitesse gewonnen kon worden. De grillige aanvaller van de Arnhemmers claimde dat er een overtreding op hem werd gemaakt en kon het dusdanig slecht hebben dat hij geen vrije trap mee kreeg, dat hij herhaaldelijk bleef schelden op scheidsrechter Richard Martens. Die gaf hem daar twee keer een gele kaart voor.

Maar ook tegen tien man van Vitesse had ADO na de rust weinig in te brengen. Milan van Ewijk kreeg kort na de rust een schietkans, maar die kon door Pasveer gekeerd worden. Na die mogelijkheid had ADO geen kans meer gekregen toen Broja ook zijn tweede treffer van de middag maakte. Hij leek buitenspel te staan toen hij werd weggestuurd door Vitesse-rechtsback Eli Dasa, mocht door, kapte ADO-aanvoerder Peet Bijen eenvoudig uit en schoot de bal in de korte hoek.

ADO begon vervolgens aan een slotoffensief en kreeg via de debuterende Griekse spits Nikos Karelis, Michiel Kramer en Jonas Arweilier nog grote kansen op de aansluitingstreffer, maar alle drie de Haagse spitsen kregen de bal niet tussen de palen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.