ADO maakt nieuwe start met Rankovic als trainer: ‘Ik heb altijd alles gegeven’

Jol over Rankovic: ‘We hebben met een strijder te maken, een kapitein’

18 mei Het contact was wat oppervlakkig, maar Martin Jol zag in Aleksandar Rankovic al langer een geschikte trainer van ADO. ,,Ik had het idee om hem eens naar Den Haag te halen, maar het moment is nu al daar”, zegt Martin Jol, die vanaf nu aan het hoofd van het technisch hart staat.