ADO met hangen en wurgen naar play-offs

Door Wietse Dijkstra



Omdat Roda JC in de slotfase met man en macht op jacht ging naar de gelijkmaker werd het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Jeroen Manschot door de ADO-aanhang met luid gejuich ontvangen. Op de ADO-bank vlogen ze elkaar van blijdschap én opluchting om de nek.



Voor ADO was er aanvankelijk weinig aan de hand in Limburg, waar Bjørn Johnsen voor rust de grote man was. De spits die sinds de winterstop niet meer te houden is, profiteerde al in de derde minuut van een blunder van Roda-doelman Hidde Jurjus, die bij de lange Noor bij zijn uittrap over het hoofd had gezien. Een knullig moment, dat echter ook veel vertelde over de gretigheid van Johnsen die met zijn opportunisme en geloof in iedere bal goud waard gebleken is voor ADO.



Johnsen, goed voor veertien goals in de tweede competitiehelft, hield ADO de laatste maanden in de race voor de play-offs en was ook tegen Roda JC weer beslissend. Met zijn tweede van de middag zorgde hij ervoor dat zijn ploeg de buit al snel op een comfortabele voorsprong stond. Johnsen koos na een half uur goed positie toen Sheraldo Becker er op rechts vandoor ging: 0-3. Even eerder had Lex Immers uit een hoekschop van Nasser El Khayati de 0-2 binnen gekopt.