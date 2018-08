ADO slaat dubbelslag met Necid en Troupée

Door Yorick Groeneweg ADO heeft in de zoektocht naar een nieuwe spits onder andere PEC Zwolle afgetroefd. Die club wilde de 1,91 meter lange aanvaller graag terughalen. Vier seizoenen terug maakte Necid indruk in Zwolle. Daarna vervolgde de 44-voudig international van Tsjechië zijn loopbaan in Turkije. Na zijn eerste seizoen bij Bursaspor raakte Necid daar op een zijspoor. Hij werd twee keer verhuurd. Eerst aan het Poolse Legia Warschau, daarna keerde hij terug naar Tsjechië voor een uitlening aan Slavia Praag.

Sinds het vertrek van Bjørn Johnsen naar AZ was ADO's manager voetbalzaken Jeffrey van As op zoek naar een lange spits. Omdat nieuweling Yuning Zhang vanwege deelname aan de Asian Games ontbrak, moest trainer Fons Groenendijk zijn elftal door elkaar gooien. Zo begon ADO aan de competitie met aanvallende middenvelder Erik Falkenburg in de punt van de aanval. Nadat hij zijn neus brak, was het in de twee wedstrijden daarna de beurt aan vleugelaanvaller Melvyn Lorenzen.