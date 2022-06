ADO verrast met Daryl Janmaat als nieuwe technisch manager

Al langer gingen er in Den Haag geruchten rond over een mogelijke rol van Janmaat rondom de positie van technisch manager binnen de club, al dan niet in een meelopende functie. Nu blijkt dus dat Janmaat zelf die rol gaat vervullen. De functie werd al sinds 2019, na het vertrek van Jeffrey van As, niet meer officieel bemand. Wel was Martin Jol enige tijd in een vergelijkbare rol actief bij ADO, als adviseur op technisch vlak.