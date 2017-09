ADO vreest zware knieblessure Kishna

Kishna moest een minuut of tien nadat hij was ingevallen alweer naar de kant. Gevreesd wordt dat de Lazio-huurling een zware knieblessure heeft opgelopen. Zwinkels: ,,Je ziet dat een lach en traan zo dicht bij elkaar liggen in het voetbal. Ik heb zelf mijn portie ook gehad met knieën. Dit gun je niemand.’’

ADO-trainer Fons Groenendijk had het over ‘een punt met wellicht een zwarte rand.’ ,,Ricardo is hier vanaf dag één een meerwaarde voor ons’’, aldus Groenendijk. ,,Zowel binnen als buiten het veld. We hadden grote plannen met hem, dus laten we in vredesnaam hopen dat het meevalt. Het ziet er op het eerste gezicht niet goed uit. Dat zou heel triest zijn.’’