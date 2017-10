ADO wil einde maken aan Zwols sprookje

Met een mogelijk clubrecord houdt Groenendijk zich niet bezig. ,,Totaal niet. Records zijn er om uit de boeken te spelen. Ik heb al meerdere records voorbij zien komen sinds ik hier ben. Het is leuk, maar je kan er niet zoveel mee. Ik kijk er wel naar, maar hecht er niet heel veel waarde aan. Wat ik wel mooi vind is dat je al lang niet bij Zwolle hebt gewonnen. Dan moet je dat een keer doorbreken. Het is geinig als dat lukt.’’



Beide ploegen lopen over van zelfvertrouwen. ,,Misschien zijn Zwolle en ADO op dit moment wel dé verrassingen met een vierde en achtste plek. Net als VVV-uit is het op papier een hele moeilijke wedstrijd. PEC Zwolle doet het goed, maar wij willen dat sprookje een keer onderbreken. Ik ken John van ’t Schip goed, we hebben samen bij Ajax gespeeld. Ik kon het heel goed met hem vinden. Het is sowieso leuk om hem weer te zien.’’



Bij ADO, waar de weer nagenoeg fitte Wilfried Kanon op de bank begint, werd deze week betrekkelijk ontspannen naar het duel in Zwolle toegewerkt. Om zijn ploeg fris aan de aftrap te krijgen, schrapte Groenendijk afgelopen dinsdag de middagtraining. Op dezelfde dag werd PEC Zwolle geen rust gegund. De ploeg van Van ’t Schip moest, inclusief een verlenging, twee uur aan de bak in de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys.



,,Dat zie je wel vaker’’, aldus Groenendijk. ,,Ook bij PSV gisteren. Zwolle bracht net even een paar procenten minder. Het mag niet, maar het gebeurt bij elke club, dus ook bij Zwolle. Of dat een voordeel voor ons is? Die wedstrijd is dinsdag gespeeld en morgen is het zaterdag. Daar zitten vier dagen tussen dus ik denk dat dat geen probleem is voor PEC.’’