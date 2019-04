ADO wint in slotseconden krankzinnig duel met AZ

ADO Den Haag leunde vanavond heerlijk achterover in Alkmaar. Een week na de 5-0 overwinning op FC Utrecht oogde het team van trainer Fons Groenendijk uiterst ontspannen. Er was een gat geslagen met de degradatiestreep en dit had duidelijk effect op de instelling van de spelers die vrijuit voetbalden. Hoewel AZ vrijwel continu in de aanval was en veel mogelijkheden creëerde, waren de uitvallen van ADO bijzonder effectief.