ADO zet Pinas terug naar tweede na onenigheid over contract

Door Wietse Dijkstra



,,We hebben hem een maximale aanbieding gedaan’’, zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As. ,,Als hij daar nee tegen zegt, gaan we verder met andere jongens.’’



De van FC Dordrecht overgekomen Pinas begon dit seizoen op amateurbasis bij Jong ADO, maar kreeg al snel zijn kans bij de hoofdmacht. Als vervanger van de geblesseerde Wilfried Kanon maakte hij begin dit jaar een uitstekende indruk. Dat hij nu uit de selectie wordt gezet, valt hem rauw op zijn dak. ,,Dit had ik niet verwacht’’, zegt zijn zaakwaarnemer John Veldman. ,,We hebben altijd de intentie gehad om er uit te komen. Een speler terugzetten is wel een statement.’’



Volgens Veldman heeft Pinas geen andere club achter de hand. ,,Ik ben alleen met ADO bezig geweest. We moeten nu verder kijken.’’