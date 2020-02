ADO zit nu al in zijn maag met Alan Pardew

Door Yorick Groeneweg



Zelf heeft Alan Pardew nog vertrouwen in het ontlopen van degradatie, ook al is de kloof met de veilige vijftiende plek inmiddels tot zeven punten opgelopen. Met Heerenveen-uit en Heracles-thuis komen er voor hem wedstrijden met perspectief aan, zegt de 58-jarige trainer keer op keer hoopvol. De vraag is hoe realistisch dat is. De nummer 17 van de eredivisie is bepaald nog niet veel beter dan voor de winterstop, toen ADO ook niet van deze clubs kon winnen.