Adrie Koster volgend seizoen trainer Willem II

De ervaren coach wordt de definitieve opvolger van Erwin van de Looi, die eerder dit seizoen al aangaf na het seizoen te vertrekken. Voornamelijk vanwege aanhoudende kritiek van de supporters besloot Van de Looi begin vorige maand al om voortijdig de handdoek in de ring te gooien.

Met interim-coach Reinier Robbemond op de bank stelde Willem II handhaving in de Eredivisie (zo goed als) zeker. Onder zijn leiding werd een sensationele 5-0 overwinning geboekt op PSV, maar een vaste aanstelling als hoofdtrainer leverde dat Robbemond niet op.

Ervaring

Met de 63-jarige Koster kiest Willem II voor een ervaren oefenmeester, die in het verleden al eens trainer van de Tilburgse club is geweest. In 1990 volgde hij Piet de Visser op na vier jaar diens assistent te zijn geweest. Die periode duurde maar een jaar omdat De Visser terug wilde naar het veld en Koster een contract kon tekenen bij Roda JC.

Herkenbare speelstijl

Dat Koster de voornaamste kandidaat was, werd al een paar maanden geleden duidelijk. Willem II wil terug naar zijn herkenbare speelstijl van vroeger. Technisch directeur Joris Mathijsen wil er een club van maken waar de jeugdopleiding een voorname rol speelt.

Koster was voor het laatst in Tunesië hoofdtrainer. Daar werkte hij voor Club Africain. Daarna was hij assistent bij VfB Stuttgart en assisteerde hij Bert van Marwijk bij de nationale ploeg van Saoedi-Arabië. Met dat land dwong hij kwalificatie voor de eindronde van het WK af. Van Marwijk stapte echter op en nam Koster niet op in zijn begeleidingsstaf van Australië.

Zoektocht