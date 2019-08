Advies aan Stam: grijp in en begin opnieuw

Onsamenhan­gend Feyenoord blijft ook tegen FC Utrecht steken op punt

18 augustus Het seizoen is nog maar amper begonnen, maar nu al verkeert Feyenoord in grote zorgen. Vanavond won de ploeg van Jaap Stam voor de derde competitiewedstrijd op rij niet. Het duel met FC Utrecht eindigde in 1-1.