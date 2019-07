Advocaat familie Nouri: Ajax niet ruimhartig

Er is nog geen overeenstemming over de financiële afhandeling van de schade in de kwestie van Abdelhak Nouri tussen de familie van de voetballer en Ajax. Dat zei advocaat John Beer, die de belangen van de familie behartigt. ,,Ajax is niet echt ruimhartig”, verklaarde Beer in het televisieprogramma Nieuwsuur. ,,Dat vind ik jammer.”

Hij sloot derhalve niet uit dat er ‘enig moment’komt dat hij namens de familie naar de rechter dan wel de arbitragecommissie stapt. Zeker is dat niet. ,,De gesprekken lopen nog. Ajax heeft natuurlijk eerder de volledige aansprakelijkheid geaccepteerd.”

Bij eventuele verdere stappen denkt Beer aan een termijn van ongeveer een half jaar.

Nouri, een groot talent, kreeg twee jaar geleden bij een oefenwedstrijd in Oostenrijk te maken met hartfalen. Hij liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op. Volgens Beer is Nouri in een ,,subcomateuze situatie en is hij zich op enig moment, in enige mate van zijn situatie bewust”.

In de uitzending van Nieuwsuur zei Harald Jorstad, cardioloog aan het Amsterdamse UMC, dat topsporters beter op hartproblemen gescreend moeten worden. De bestaande methodes zijn volgens hem verouderd. ,,We beginnen met een groep van potentiële olympiërs te onderzoeken en dan weten we over een paar jaar zoveel meer om deze problemen op te lossen”, aldus Jorstad.