Advocaat: Ik hou die reeks echt niet bij, we moeten er gewoon blijven staan

De Rotterdammers willen de reeks van elf wedstrijden zonder nederlaag doortrekken in de eigen Kuip. ,,Het vertrouwen bij ons is groot, maar uiteraard mogen we Fortuna Sittard niet onderschatten’’, zegt trainer Advocaat.



Dat zijn ploeg al zo lang niet meer tegen een nederlaag aanliep, is volgens Advocaat uiteraard iets om tevreden over te zijn. De Hagenaar noemt het een teamprestatie en wil zijn eigen rol daarin er zo min mogelijk uit tillen. ,,Ik hou die reeks niet bij. Echt niet. Mensen beginnen erover. In het amateurvoetbal bij DSVP bleef ik ooit nog veel langer ongeslagen. 55 duels? Dat zou zomaar het juiste aantal kunnen zijn. Maar het gaat niet over wat we hebben neergezet, we moeten de rest van de competitie er blijven staan. Dat we van een achterstand kunnen terugkomen, hebben we een paar keer bewezen. Maar ik wil dat we tegen Fortuna er vanaf de start staan.’’