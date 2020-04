Advocaat kan bij Feyenoord jagen op twee records

Podcast | ‘Alleen ADO, RKC en misschien FC Utrecht zullen bezwaar hebben tegen logische scenario’

11:12 In deze nieuwe AD Voetbalpodcast staan we stil bij de actualiteit: geen betaald voetbal tot 1 september. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Maar wat nu met het lopende seizoen? Over de verschillende scenario’s, de beeldvorming van het betaald voetbal en de bezwaren die te maken zijn tegen de mogelijke oplossing praten Sjoerd Mossou, Maarten Wijffels, Freek Jansen en presentator Hidde van Warmerdam.