Advocaat nadert Hiddink en Happel na 176ste eredivisiezege

De 3-0 overwinning op VVV betekende zege nummer 176 voor trainer Dick Advocaat in de eredivisie. Daarmee nadert de ‘Kleine Generaal’ de top 10 van trainers met de meeste overwinningen ooit in Nederlands hoogste divisie. Gisteren passeerde hij zijn voormalig leermeester Rinus Michels op die ranglijst.

Nog drie zeges met Feyenoord en Advocaat komt op gelijke hoogte met Frantisek Fadrhonc, de huidige nummer tien op de lijst. Nummer 1 Bert Jacobs is met 273 zeges onbereikbaar, maar er zijn zeker nog mogelijkheden voor Advocaat om op te schuiven.

Jans, Hiddink, Reker & Happel

Acht jaar FC Groningen, twee jaar Heerenveen en nog eens vier jaar PEC Zwolle. Het bracht Ron Jans tot 468 duels als trainer in de eredivisie, waarin hij 180 keer als winnende coach van het veld afstapte. Jans is een van de weinige nog actieve trainers in de top 10, maar zal zijn aantal zeges voorlopig in ieder geval niet aanvullen. De geboren Zwollenaar vertoeft inmiddels in Cincinnati.

Met twee overwinningen meer treffen we Guus Hiddink op plaats acht. De Varssevelder had daar een stuk minder wedstrijden (250) voor nodig, Hiddink was in de eredivisie alleen coach van PSV. Hiddink bracht zes titels naar het Philips Stadion, en won hij de Europa Cup in 1988.

Vlak voor de eerste periode van Hiddink was Jan Reker nog hoofdtrainer van PSV. De geboren Eindhovenaar verzamelde als coach van onder meer VVV, Roda JC en Willem II 187 zeges in de eredivisie. Eéntje minder dan Ernst Happel, die in de jaren zestig en zeventig furore maakte bij ADO Den Haag en Feyenoord. De Oostenrijker bezorgde de Rotterdammers onder meer de Europa Cup in 1970.

Volledig scherm Guus Hiddink viert de landstitel in 2005. © Pim Ras

Koeman & Van Gaal

Vanaf Happel maken we een flinke sprong naar Ronald Koeman, die als nummer vijf op de lijst de grens van 200 zeges is gepasseerd. De huidig bondscoach had aan het begin van deze eeuw Vitesse als eerste eredivisieclub onder zijn hoede, voor zijn vierjarige periode bij Ajax. In Amsterdam werd Koeman in zijn eerste seizoen kampioen, zijn eerste prijs als trainer. Daarna herhaalde hij dit kunstje bij PSV, waar hij slechts een jaar trainer was. Na een mislukte periode bij AZ (waar hij werd opgevolgd door Dick Advocaat) voerde hij zijn zegeteller in de eredivisie nog flink op met drie seizoenen Feyenoord.

Voormalig bondscoach Louis van Gaal doet het met 216 zeges weer net iets beter. Qua clubs houdt hij het met zes jaar Ajax en vier jaar AZ in Nederland behoorlijk overzichtelijk. Zijn prijzenkast spreekt tot de verbeelding, met in totaal vier landstitels (drie bij Ajax, een bij AZ). Met de Amsterdammers won hij in de jaren negentig bovendien de Champions League.

Volledig scherm Louis van Gaal (AZ) en Ronald Koeman (PSV) in 2007.

Berger, Rijvers & Jacobs

Voorlopig lijkt de top drie van meest winnende eredivisietrainers vrij onaantastbaar. Han Berger was 637 wedstrijden trainer van een eredivisieclub. Hij staat te boek als de jongste hoofdtrainer in de geschiedenis van het betaald voetbal in Nederland. Toen Berger zijn trainerscarrière in 1976 begon bij FC Utrecht, was hij 25 jaar oud. Uiteindelijk zou de geboren Utrechter in de jaren tachtig en negentig tot 226 eredivisiezeges komen.

25 overwinningen daarboven staat Kees Rijvers. Van 1966 tot en met 1980 was hij veertien jaar lang trainer in de hoogste divisie van het Nederlandse voetbal (zes jaar FC Twente, acht jaar PSV). In Twente werd hij met de plaatselijke FC al bijna landskampioen, wat hem met PSV vervolgens wel drie keer lukte. Daarnaast pakte Rijvers in 1978 de UEFA Cup met de ploeg uit Eindhoven.

Bert Jacobs is met afstand de trainer met de meeste overwinningen in de eredivisie. Met FC Utrecht, Roda JC, Willem II, Sparta, Fortuna, Vitesse, RKC en Volendam werkte hij ongeveer in elk deel van het land, in totaal goed voor 273 zeges. Vooral zijn periode in Arnhem staat menig Vitesse-supporter nog voor de geest. Hij leidde de club naar de eredivisie, waarna Vitesse nooit meer degradeerde.

Met Advocaat valt niets uit te sluiten, maar de kans dat hij de uiteindelijk de meeste zeges heeft, is op zijn zachts gezegd niet heel groot. Daarvoor zou hij, met de inmiddels respectabele leeftijd van 72 jaar, nog ongeveer 100 eredivisiezeges nodig hebben.