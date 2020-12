Advocaat staat achter afscheid: ‘De jaren gaan tellen, ik had mijn besluit al genomen’

Portret Maakt Lucas Pratto zich ook in Rotterdam onsterfe­lijk?

30 december In de zoektocht naar een nieuwe spits is Feyenoord uitgekomen bij Lucas Pratto. De 32-jarige routinier van River Plate komt nog deze week naar de Kuip, waar een huurovereenkomst van zes maanden klaarligt. Een doelpuntenmachine is Pratto in het verleden niet gebleken, wel is hij een aanspeelpunt die nog weleens een assist wil geven.