Advocaat: Stomme vragen krijgen dit soort antwoorden

Dick Advocaat had net de verschillen duidelijk gemaakt tussen Feyenoord en AZ. Dat hij in zijn periode als trainer in Alkmaar eigenlijk nooit druk voelde van de achterban of vanuit de media. De Hagenaar trok dat gelijk met zijn 4,5 jaar als trainer van PSV. ,,Ook toen werden we nooit zo kritisch gevolgd’', zei Advocaat. ,,Bij Feyenoord en Ajax is dat compleet anders. Maar dat is ook weleens lekker om mee te maken.’'

Door Mikos Gouka



En toen volgde er van een televisieverslaggever de vraag of Advocaat dacht dat Feyenoord wel topwedstrijden zou kunnen winnen. De ploeg speelde immers goed tegen Vitesse en Ajax, maar beide wedstrijden bleven de Rotterdammers met lege handen achter.



,,Ik denk het niet’', was het antwoord van Advocaat. De verslaggever vroeg of hij het meende: kon Feyenoord echt geen topwedstrijden winnen in de ogen van de trainer. ,,Dat soort vragen krijgen dit soort antwoorden”, haalde Advocaat zijn schouders op over de in zijn ogen stomme vraag.

Vergelijking Pratto met Haller

En de ervaren trainer werd niet vrolijker op toen de vergelijking tussen Lucas Pratto en Sebastian Haller werd getrokken. De Argentijn van Feyenoord blijkt nog geen meerwaarde, de Franse Ivoriaan van Ajax wel. ,,Maar hier gaan we het toch niet serieus over hebben?’' zei Advocaat. ,,Haller kost 25 miljoen, Pratto huren we voor 450.000. Dat is toch niet te vergelijken? Normaal gesproken zijn goedkopere spelers ook kwalitatief minder.’'

Advocaat zei het allemaal in zijn vooruitblik op de topper tegen AZ. Feyenoord speelde vorige week prima tegen Ajax, maar verloor. Midweeks worstelde de ploeg met Heracles Almelo, maar dat leverde wel een overwinning op in het bekertoernooi.

Orkun Kokcu is er niet bij. Net als Luciano Narsingh en de Schot George Johnston. De eerste verkast naar FC Twente en de verdediger die werd gekocht van Liverpool naar Wigan. Tegen AZ zal Advocaat die twee spelers, die hij zelden gebruikte, niet missen. ,,Vorig seizoen was ik hier met Cor Pot toen Feyenoord tegen AZ speelde’', zei Advocaat. ,,Toen zag ik wat er mis ging. Dat mag zondag niet gebeuren. Of Berghuis achter Wijndal aan moet? Dat ligt aan Berghuis. Maar vorig seizoen had AZ hier ook met 0-6 kunnen winnen. Dat kan niet.’'

Volledig scherm Dick Advocaat. © BSR Agency

Om tenslotte toch weer zijn vrolijke bui van voor de persconferentie terug te vinden. De avondklok, daar zal Advocaat zelf weinig last van hebben, denkt hij. ,,Want ik ben in de avonduren gewoon thuis normaal gesproken. Tenzij we moeten spelen. Maar ik snap dat het voor sommige mensen echt heel vervelend kan zijn. Je moet de vraag wat je van de avondklok vindt ook niet aan Cor Pot stellen.’'

Zijn trouwe rechterhand is normaal gesproken bepaald niet aan huis gekluisterd. Advocaat kan er wel om lachen. Het lijkt er sterk op dat hij Jorgensen weer de voorkeur geeft boven Pratto. ,,Ik ga nog wel met Pratto praten. Of ik vertel dat hij niet speelt tegen AZ? Dat zou kunnen. Over Jorgensen moeten we ook voorzichtig zijn. Die heeft tegen Ajax gespeeld, maar ik wil het graag over een langere termijn zien.’’