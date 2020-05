Advocaat wil vleugje Air Jordan in de Kuip

Keer op keer begint Dick Advocaat er zelf over in de perskamer van Feyenoord, die helemaal is aangepast aan de anderhalvemetermaatschappij. De 72-jarige trainer is aangeschoven om over Feyenoord in coronatijd te praten, maar de Netflix-documentaire The Last Dance blijft maar in zijn hoofd zitten. Michael Jordan, de man die in de jaren 90 de Chicago Bulls zes keer kampioen van de NBA maakte, heeft Advocaat duidelijk gegrepen.