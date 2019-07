Afellay voorzichtig over rentree bij PSV: ‘Maar het ziet er goed uit’

Afellay is afgelopen week benoemd als captain, maar kan voorlopig nog niet spelen. Zoals hij al eerder zei, plakt hij geen datum op zijn rentree. ,,Maar het ziet er goed uit”, sprak hij. ,,Het is een enorme eer om aanvoerder te zijn. Of ik echt verrast was? Niet helemaal, het is ook niet nieuw voor me. Vooral belangrijk is denk ik dat het niet te geforceerd gaat allemaal en dat je een gevoel van saamhorigheid kunt kweken.”



Trainer Mark van Bommel toonde zich eerder al onder de indruk van de manier waarop Afellay werk maakt van een comeback. Er waren meerdere redenen om hem te benoemen als aanvoerder en een daarvan is ook dat er bij PSV vertrouwen is dat Afellay in de toekomst nog van waarde gaat zijn op het veld.

Fit

Van Bommel van PSV kan zaterdag tegen Ajax beschikken over een zo goed als fitte selectie. ,,Mijn spelers zijn goed uit de wedstrijd tegen FC Basel gekomen”, doelde hij op het gewonnen thuisduel van dinsdag in de tweede voorronde van de Champions League (3-2). ,,Het was een zware wedstrijd met dat warme weer. Het was goed om te zien dat we nog tot zo’n eindsprint in staat waren.”

Van Bommel liet in het midden of hij tegen Ajax met zijn sterkste basisformatie van dit moment start. Komende dinsdag staat alweer de return tegen FC Basel op het programma. ,,Iedere speler heeft een verhaal”, zei hij. ,,De komende tijd zullen we vaak drie keer per week moeten voetballen. We zullen niet steeds met dezelfde ploeg spelen en kijken wat iedereen aankan. Maar de Johan Cruijff Schaal is een prijs voor ons. Die willen we winnen.”