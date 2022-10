Afgekeurde goal Feyenoord in blessuretijd zorgt voor onduidelijkheid: ‘Hij beweegt helemaal niet’

Feyenoord morste punten tegen NEC ( 1-1 ), al leek invaller Santiago Giménez in blessuretijd de winnende goal te maken. De Mexicaanse spits tikte de bal in het doel nadat keeper Jasper Cillessen een uittrap tegen Giménez aan schoot, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük floot vanwege een overtreding en dus ging het feest voor de Rotterdammers niet door.

Volgens de regels is een bewegende spits in de cirkel bij het zestienmetergebied tijdens een uittrap van de doelman niet toegestaan. Giménez leek echter volledig stil te staan, zag ook Feyenoord-trainer Arne Slot. ,,Voor zo ver mijn spelregelkennis reikt, mag je bij een uittrap volgens mij geen beweging richting de bal maken. En dat deed Giménez helemaal niet, hij stond stil. De bal werd tegen hem aan geschoten. Vervolgens legde hij de bal in het lege doel, maar toen had de scheidsrechter al afgefloten.”

De Mexicaan werd ook nog op de bon gelsingerd: ,,Giménez kreeg een gele kaart omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan onsportief spel. Ik snap dat jullie hierover beginnen, want het was een cruciaal moment in de 96ste minuut. Maar daarvoor is ook al 96 minuten gevoetbald. Wij moeten vooral kijken waarom we hier punten verspelen terwijl we de eerste 30 minuten veel beter zijn.”

Slot vond ondanks het puntenverlies dat zijn team niet onder de maat presteerde in Nijmegen. ,,Aan de intenties heb ik gezien dat we wilden winnen. We hebben NEC negentig minuten NEC onder druk willen zetten. Het was een uitstekende wedstrijd van ons. Maar er was geen speler die in die drukte iets kon creëren. Met het inbrengen van een aantal spelers hoop je dat het verschil gemaakt kan worden, maar dat was niet het geval. Het lukte niemand om gevaar te stichten in de kleine ruimte.”

Cillessen vertelde na het duel dat Giménez wel degelijk bewoog in de cirkel van het zestienmetergebied. De keeper ging bij ESPN nog even in op zijn rol bij Oranje. De afgelopen interlandperiode keepte Remko Pasveer beide duels (tegen Polen en België). ,,Ik had gehoopt op een wedstrijd, maar dat was niet zo”, aldus Cillessen.



,,Ik wil altijd spelen. Maar de bondscoach is duidelijk en heeft zijn plannen uitgelegd. Daar moet je vrede mee hebben en vervolgens weer vol gas geven. Ik heb nu nog zes wedstrijden om te laten zien wat ik kan.”

Volledig scherm Jasper Cillessen (l) en Justin Bijlow. © Pim Ras Fotografie

