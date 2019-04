Afscheid cultvoetballer Ard van Peppen: ‘Niet gek toch, voor een blind paard?’

Ard van Peppen (33) is sinds deze maand profvoetballer-af. Het avontuur waarop hij hoopte na vijf jaar Roda JC, kwam niet meer. Morgen neemt hij officieel afscheid. Als deelnemer aan de Rotterdam Marathon zamelt hij namens de Sunday Foundation geld in voor kwetsbare kinderen in Sierra Leone.

In een kroegje in Maastricht, uitkijkend op het Vrijthof, doet Ard van Peppen zijn best zijn meest peinzende gezicht op te zetten. Even daarvoor is hem de vraag gesteld waarom hij, voormalig speler van de bescheiden clubs Excelsior, De Graafschap, RKC en Roda JC, toch zo’n bekende naam is onder voetballiefhebbers. ,,Dat kan natuurlijk met mijn voetbalkwaliteiten te maken hebben”, antwoordt hij. Vervolgens, niet vies van enige zelfspot: ,,Of met het gebrek daaraan. Zou ook kunnen.”

Quote Ik zou het ‘vet’ vinden als kinderen in Afrika de toekomst krijgen waarvan ze nu alleen maar kunnen dromen. Ard van Peppen Van Peppen is sinds deze maand officieel voetballer-af. Afgelopen seizoen speelde hij zijn laatste wedstrijd, als invaller tijdens VVV-Roda JC. Sindsdien bleef het gehoopte ‘buitenlandse avontuur’ uit. ,,Een teleurstelling”, noemt hij dat. Al wekt de in Delft geboren verdediger niet de indruk erg te lijden onder zijn aangekondigde vaarwel. Hij heeft nu alle tijd om zijn vriendin en dochtertje vaker te zien, een voetbalschool op poten te zetten met oud-ploeggenoot Frank Demouge, en te genieten van het leven in het bourgondische zuiden. ,,Eerste divisie-kampioen geworden met Excelsior, De Graafschap en RKC, via de nacompetitie gepromoveerd met Excelsior en Roda JC. Niet gek toch, voor een blind paard?”

Volledig scherm Ard van Peppen (rechts) als RKC’er tijdens een duel met PSV. Links: Atiba Hutchinson. © anp Van Peppen kan een grijnsje niet onderdrukken. Ja, hij weet dat hij de afgelopen jaren vaak het mikpunt van spot is geweest aan de televisie-stamtafels. ,,Kennelijk roep ik iets op waardoor Johan Derksen mij vaak moest hebben. Wat weet ik ook niet.” Een naam die lekker bekt, oppert hij. Zeg maar het Tedje van de Pavert-effect. Of het feit dat Van Peppen wel de uitstraling heeft van Paolo Maldini, alleen geen 126 interlands achter zijn naam. ,,Weet je”, zegt hij. ,,Het deed nooit pijn, hoor, maar het was soms wel vervelend dat ik het vaak moest ontgelden op tv. Zoiets helpt niet mee. Ze plantten een zaadje van twijfel, hè. Van die beeldvorming kun je het nauwelijks winnen. Tv-kijkers die me nog nooit hadden zien voetballen, dachten automatisch: ‘Oh, Van Peppen, die kan er niks van joh.’”

En dat laatste viel wel mee, verwijst hij naar zijn dertien profjaren waarin hij doorgaans basisspeler was in de eredivisie. ,,In de Feyenoord A1 speelde ik met jongens die meer talent hadden. Veel van hen zijn nooit prof geworden. Mij is het toch maar mooi gelukt. Elke dag keihard werken en genieten; dat heb ik gedaan.”

Volledig scherm Ard van Peppen als speler van Roda JC in duel met Spartaan Thomas Verhaar (rechts). © foto: Carla Vos

Zondag zal Van Peppen zijn loopbaan, waarin hij goed was voor bijna 400 wedstrijden, ‘trots’ afsluiten. Als deelnemer van de Rotterdam Marathon dus. Hij laat zich sponsoren door de Sunday Foundation, de organisatie van Sander de Kramer en Hugo Borst die zich inzet voor straatarme kinderen in Sierra Leone. Van Peppen hoopt dat zoveel mogelijk mensen 42 euro storten -het aantal marathonkilometers. Van dat bedrag kunnen in het Afrikaanse land vijf kinderen naar school. Van Peppen: ,,Ik zou het ‘vet’ vinden als die kinderen in Afrika de toekomst krijgen waarvan ze nu alleen maar kunnen dromen. Want heel eerlijk verdeeld is het natuurlijk niet op de wereld. We mogen wel wat meer delen met elkaar. Fijn dat ik daar als ‘bekende voetballer’ aan kan bijdragen.”

Terwijl in Maastricht de voormiddag wordt gevierd met een eerste wijntje op de terrassen, krult een lach om de mondhoeken van Van Peppen: ,,PR-technisch is het dus alleen maar goed dat ik zo vaak aan bod ben gekomen op tv.”