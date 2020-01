Afscheidstournee Ajax: ‘De laatste rondgang van een unieke groep spelers’

Unnerstall weet niet of hij nu eerste keeper is bij PSV: ‘Ruiter is er ook nog’

16 januari Lars Unnerstall heeft na het trainingskamp van PSV in Qatar nog geen zekerheid over het feit of hij nu wel of niet de eerste keeper is bij PSV. Samen met Robbin Ruiter strijdt hij om de plek onder de lat nu Jeroen Zoet is vertrokken naar FC Utrecht.