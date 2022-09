Afwezigen en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

FC Volendam - Go Ahead Eagles (vanavond, 20.00 uur)

Bijzonderheden: Na elf tegendoelpunten in een week probeert Wim Jonk de verdediging van Volendam te stutten met nieuweling Xavier Mbuyamba.

Afwezig: Twight, Flint, Buur

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Douiri, Mbuyamba Mirani, Murkin; Benamar, Mühren, Eiting; Van Mieghem, Veerman, B. Ould-Chikh



Bijzonderheden: Nieuweling Federico Mattiello begint vermoedelijk op de bank.

Afwezig: Stokkers, Fontan, Fernandes

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Bakker, Idzes, Kuipers; Linthorst, Llansana, Rommens, Edvardsen; Adekanye, Lidberg

NEC - Fortuna Sittard (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden: NEC kan weer beschikken over Oussama Tannane. De middenvelder ontbrak vorige week tegen sc Heerenveen vanwege lichte klachten. Zijn creativiteit werd node gemist, helemaal toen NEC in het laatste half uur met een man meer speelde, maar desondanks niet tot scoren kwam.

Afwezig: Kramer, Sandler, De Wolf

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Duelund



Bijzonderheden: Julio Velázquez is de beoogd opvolger van de ontslagen Sjors Ultee bij Fortuna Sittard. Al zit hij vanavond nog niet op de bank tijdens de wedstrijd tegen NEC. Mickaël Tirpan is er niet meer bij namens de Limburgers.. De verdediger, die vorige week vrijdag tegen FC Utrecht nog in de basis stond, heeft de overstap gemaakt naar het Turkse Kasimpasa.

Afwezig: Niemand

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Erdogan, Noslin, Duarte, Gladon; Yilmaz, Seuntjens

Ajax - SC Heerenveen (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden: Steven Bergwijn (zes goals) kan tegen Heerenveen de eerste speler sinds Shota Arveladze - 25 jaar geleden - worden die in zijn eerste zes eredivisieduels voor Ajax tot zeven keer trefzeker is.

Afwezig: Ihattaren (traint apart), Wijndal (enkelblessure)

Vermoedelijke opstelling: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn; Brobbey



Bijzonderheden: Heerenveen moet Tibor Halilovic twee wedstrijden missen vanwege de rode kaart die hij kreeg tegen NEC. De Kroaat had dit seizoen vier opeenvolgende basisplaatsen. Heerenveen-trainer Kees van Wonderen verloor vorig seizoen als trainer van Go Ahead niet van Ajax.

Afwezig: Halilovic (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Aken, Köhlert; Haye, Tahiri, Olsson; Van Hooijdonk, Sarr

Volledig scherm Steven Berghuis en Edson Álvarez. © NESimages/Raymond Smit

Excelsior - FC Emmen (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden: De Kralingse ziekenboeg is in korte tijd volgestroomd. Het is onduidelijk of Mike van Duinen, die vrijdag voor het eerst meetrainde, in de basis kan beginnen. Als de spits ontbreekt, wordt hij vervangen door de negentienjarige jeugdspeler Raphaël Eyongo.

Afwezig: Agrafiotis (knie), Reda Kharchouch (rug), Jacky Donkor (privé-omstandigheden), Marouan Azarkan (knie), Joshua Eijgenraam (twijfelgeval), Serano Seymor (twijfelgeval).

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Tjoe-A-On; Fein, Goudmijn, Ayoub; Baas, Van Duinen, Driouech



Bijzonderheden: FC Emmen moet captain Jeroen Veldmate waarschijnlijk missen tegen Excelsior. De centrale verdediger viel tegen AZ uit met een blessure. Debutant Julius Dirksen verving hem in dat duel. Mogelijk kan zich opmaken voor zijn basisdebuut.

Afwezig: Veldmate, Lieder, Güçlü

Vermoedelijke opstelling: Oelschlägel: Veendorp, Araujo, Dirksen, Burnet; Mendes, Vlak, Diemers, Bernadou, Romeney; Zivkovic

FC Utrecht - Vitesse (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden: Nick Viergever is een twijfelgeval voor de wedstrijd van FC Utrecht van morgenmiddag tegen Vitesse. De aanvoerder heeft lichte klachten. Vandaag, na de laatste training, wordt beslist of hij speelt. Sander van de Streek zit na weken van afwezigheid weer bij de wedstrijdselectie. De middenvelder is hersteld van zijn blessure.

Afwezig: Mahi, Vd Hoorn, Hendriks, St. Jago, Ramselaar, Viergever (twijfelgeval)

Vermoedelijke opstelling: Barkas; Ter Avest, Van der Maarel, Viergever, Van der Kust; Sylla, Brouwers, Toornstra, Boussaid; Dost, Douvikas.



Bijzonderheden: Thomas Letsch hoopt bij Vitesse op de terugkeer van Kjell Scherpen. De keeper ondergaat vandaag nog een laatste test. ,,Is hij fit, dan speelt hij”, zegt de trainer. Mitchell Dijks zit wellicht bij de wedstrijdselectie.

Afwezig: Niemand

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Wittek, Cornelisse, Meulensteen, Flamingo, Arcus; Kozlowski, Tronstad; Vidovic, Bero, Bialek

PSV - RKC (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden: Na twee teleurstellingen is de druk in Eindhoven onderhand aardig voelbaar. Drie punten tegen RKC zijn keihard nodig om het heersende chagrijn niet nog verder op te laten lopen. Trainer Ruud van Nistelrooij kan nog steeds niet beschikken over zes spelers en hoopt na de interlandperiode Luuk de Jong weer bij de selectie te begroeten.

Afwezig: Boscagli (knie), Mauro Júnior (lies), Madueke (enkel), De Jong (kuit), Oppegard (hamstring), Van Ginkel (hamstring)

Vermoedelijke opstelling: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Sávio, El Ghazi, Gakpo



Bijzonderheden: Na de degradatie van Willem II zijn de duels tussen PSV en RKC nog de enige Brabantse derby’s in de eredivisie. De laatste keer dat RKC een uitduel won tegen een andere Brabantse club op het hoogste niveau was in 2006 tegen NAC (1-2).

Afwezig: Niemand

Vermoedelijke opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Jozefzoon, Kramer

SC Cambuur - FC Groningen (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden: Silvester van der Water gaat tegen FC Groningen zijn basisdebuut maken. De grote zomeraanwinst van Cambuur kwam door een blessure enkel nog als invaller tot speelminuten.

Afwezig: Gullit, Bergsma, Jacobs (geschorst), Maulun

Vermoedelijke opstelling: Virginia; Van Wermeskerken, Smand, Tol, Bangura; Paulissen Hoedemakers, Van Kaam; Van der Water, Uldrikis, Balk



Bijzonderheden: De kans is aanwezig dat de nieuwste aanwinst Ricardo Pepi tegen Cambuur zijn debuut maakt. De Amerikaan werd aan het eind van de transferperiode overgenomen van FC Augsburg. Cyriel Ngonge is door trainer Wormuth geschorst en ontbreek sowieso.

Afwezig: Ngonge, Hoekstra, Lundqvist, Krüger (twijfel)

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määtä; Pelupessy, Duarte, Valente; Suslov, Pepi, Oratmangoen

AZ - FC Twente (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden: Riechedly Bazoer maakte donderdagavond tegen Dnipro-1 weer minuten voor AZ. De zomeraanwinst stond weken aan de kant met een blessure. Hij zal moeten knokken voor een basisplaats want het middenveld van AZ presteert dit seizoen uitstekend.

Afwezig: Martins Indi, Pavlidis, Karlsson

Vermoedelijke opstelling: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, D. de Wit, Clasie; Evjen, Odgaard, Van Brederode



Bijzonderheden: Michel Vlap is hersteld van zijn hersenschudding. De vraag is of trainer Ron Jans al dan niet vasthoudt aan de noorformatie die vorige week PSV versloeg. Als dat zo is, begint Vlap op de bank. Jans was de voorbije dagen niet tevreden over de arbeid op de trainingen. „Na de beste wedstrijd van het seizoen, volgde de slechtste training”, aldus Jans. „Er zijn bij ons nog teveel die door de week met tachtig procent af te kunnen.”

Afwezig: Michal Sadilek (lies) en Sem Steijn (hersenschudding).

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Rots, Kjølø; Cerný, Van Wolfswinkel, Tzolis

Feyenoord - Sparta (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden: De Argentijnse middenvelder Ezequeil Bullaude is speelgerechtigd, dat komt goed uit want aanvallende middenvelder Sebastian Szymanski is geblesseerd geraakt tegen Lazio.

Afwezig: Geertruida (ziek), Szymanski (hamstring)

Vermoedelijke opstelling: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjørkan; Wieffer, Kökcü, Timber; Jahanbakhsh, Danilo, Dilrosun



Bijzonderheden: Koki Saito (21) viel indrukwekkend in tegen FC Volendam (4-0) en veel Spartaanse ogen zijn op de Japanse verrassing gericht. Een basisplaats lijkt nog te vroeg komen. ,,Hij kan vanaf de aftrap spelen, maar dan moet je je afvragen hoe snel je hem eraf moet halen”, aldus trainer Maurice Steijn.

Afwezig: Tim Coremans (schouder)

Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; Verschueren, De Guzmán, Kitolano; Namli, Lauritsen, Van Crooij

