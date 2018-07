Ajacied Bandé tot winterstop uitgeschakeld

Tegen FC Basel Sinisterra gaat debuteren bij Feyenoord

12 juli De Colombiaan Luis Sinisterra zal, als alles volgens plan verloopt, morgen in de oefenwedstrijd tegen FC Basel als invaller debuteren voor Feyenoord. De 19-jarige aankoop van Once Caldas mag in oefenduels meedoen, maar wacht nog op zijn officiële papieren om daadwerkelijk aan te sluiten bij de bekerwinnaar.