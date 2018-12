Ajacied Neres maakt kans op prijs voor beste Braziliaan in Europa

Stats Houdt VVV voor derde keer op rij stand tegen Feyenoord?

12:12 Feyenoord haalt vanavond het competitieduel met VVV-Venlo in. De wedstrijd werd op zondag 4 november al na één minuut gestaakt, toen het licht uitviel in de Kuip. Kunnen de Rotterdammers hun achterstand op Ajax en PSV tegen de Limburgers verder verkleinen? Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de veertiende speelronde. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.