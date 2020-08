Ajax-aankoop Mohammed Kudus maakt in Oostenrijk entree

Ajax maakte de komst Kudus een maand geleden wereldkundig. Tot dusver ontbrak de aanvaller echter op het trainingsveld en in het vriendschappelijke treffen met RKC zaterdag (6-1), omdat het papierwerk van de transfer nog niet was afgerond. De laatste stempels worden deze dagen gezet.

Een officieus debuut tegen FC Utrecht donderdag zit er voor Kudus nog niet in. Twee dagen later, als Ajax vertrekt naar Oostenrijk voor een week trainingskamp, voegt de aanvaller zich bij de groep. De verwachting is dan ook dat Kudus in de oefenwedstrijd tegen Wolfsberger of Red Bull Salzburg zijn eerste minuten zal maken in het Ajax-shirt.