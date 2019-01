Ajax akkoord over Lainez, speler moet zelf nog kiezen

Van Egmond blikt terug op VAR: ‘Redelijk tevreden’

14:26 Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond van de KNVB is ,,redelijk tevreden'' over het niveau van de arbitrage in de eredivisie. Hij zei dat in een terugblik op de eerste helft van het seizoen, die met name ging over de invoering van de videoscheidsrechter. ,,Dat wil niet zeggen dat we alles hebben gezien. Het lijkt simpel, maar zelfs met elf camera's kun je een invalshoek missen.”