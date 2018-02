Ajax-bedwinger Groenendijk: Ook PSV wint niet zomaar van ADO

,,Het verschil is nu zeven punten en ze krijgen elkaar nog’’, zegt Groenendijk. ,,Er zijn nog negen wedstrijden te spelen. Als PSV één keer verliest en Ajax wint het onderlinge duel, dan is het verschil nog maar één punt.’’



En dan wordt het nog spannend, want PSV moet nog naar ADO. ,,En dat is niet een wedstrijd die ze zomaar gaan winnen. Dat hebben we vorig jaar (1-1, red.) al bewezen. We hebben dit seizoen drie keer gelijkgespeeld tegen een topclub. Dat is best oké. We geven steeds goed partij, dat betekent dat je ook een keer van ze kan winnen.’’



Dat moet dan op de voorlaatste speeldag gebeuren als de koploper naar Den Haag komt. ,,Daar staat al een cirkeltje omheen’’, zegt Groenendijk. ,,Ik weet uit mijn hoofd dat die wedstrijd op 29 april wordt gespeeld. PSV zou bij ons kampioen kunnen worden. Dat willen wij voorkomen.’’