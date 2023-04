Ajax belegt trainingskamp in Duitsland voor nieuwe seizoen

Besluit KNVB: NAC en Willem II spelen gestaakt duel uit zonder publiek

Het competitiebestuur betaald voetbal van KNVB heeft een beslissing genomen over het gestaakte duel tussen NAC en Willem II (0-1) in de Keuken Kampioen Divisie. De voetbalbond laat het duel uitspelen. Publiek is niet welkom. De KNVB maakt de datum en het tijdstip begin nog bekend.