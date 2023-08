Ajax bereikt miljoenenakkoord met Middlesbrough over 27-jarige Chuba Akpom

Excelsior knokt zich in honderdste minuut naar zege in spektakel­stuk tegen NEC

Volop spektakel in de eerste eredivisiewedstrijd voor NEC en Excelsior. Met zes scorende debutanten en in totaal zeven doelpunten was niet alleen het neutrale publiek de grote winnaar, maar stapte ook Excelsior met de volle buit van het veld. Net als vorig jaar werd het openingsduel in de eredivisie gewonnen: 3-4.