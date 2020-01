Ajax bevangen door winterdip, de flow is ver te zoeken

Door Freek Jansen



27 januari 2019. Een datum die in Rotterdam voor altijd in de geschiedenisboeken staat, terwijl Amsterdam de bewuste dag het liefst zo snel mogelijk vergeet. Gisteren was het een jaar geleden dat Ajax de pijnlijke 6-2 nederlaag in de Kuip leed. Het zorgde destijds voor wanhoop bij spelers, staf en achterban.