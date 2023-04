Ajax bevestigt vertrek Gerry Hamstra: technisch manager per direct weg

Ajax heeft vandaag per direct afscheid genomen van technisch manager Gerry Hamstra (52). Zijn vertrek hing al twee weken in de lucht. Hamstra is na Alfred Schreuder het volgende slachtoffer van het rampzalige seizoen bij de Amsterdammers.

De technisch manager nam een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de aanstelling van Schreuder en de mislukte transferzomer op zich en gaf enkele weken geleden bij de clubleiding aan te vertrekken. Zijn tot de zomer van 2024 lopende verbintenis is vandaag per direct ontbonden.

Hamstra licht zijn vertrek op de site van Ajax kort toe: ,,Het is mijn doel om directeur voetbal te worden en alle verantwoordelijkheid te dragen die daarbij hoort. Die optie heb ik niet bij Ajax. Daarom heb ik besloten vroegtijdig te vertrekken.”

Algemeen directeur Edwin van der Sar: ,,Toen Gerry bij Ajax kwam, was het doel om een deel van de taken van Marc Overmars over te nemen, onder meer Ajax O23 en de scouting. Na het vertrek van Marc waren Gerry en Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor de technische leiding van de club. We hebben Gerry verteld dat we die zaken anders willen organiseren.”

Hamstra werd twee jaar geleden aangesteld als assistent van Overmars, die vorig jaar vanwege grensoverschrijdend gedrag moest vertrekken. Hij was dit seizoen samen met Van der Sar en Huntelaar verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid.

Ajax is nog steeds op zoek naar een opvolger voor Overmars

Ajax verkocht voor ruim 200 miljoen euro aan spelers en gaf ruim 100 miljoen euro uit op de transfermarkt. De club haalde onder meer Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Owen Wijndal en Jorge Sánchez naar Amsterdam. Zij hebben hun transfersom nog niet kunnen waarmaken.

Ajax is bezig met een teleurstellend seizoen. In de Eredivisie lijkt de tweede plaats het hoogst haalbare. De club speelde een bijrol in de Champions League en werd vervolgens door 1. FC Union Berlin uitgeschakeld in de Europa League. Ajax staat woensdag tegenover Feyenoord in een halve finale van de KNVB-beker in De Kuip.

Gesprekken met de Brit Julian Ward hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Volgens verschillende media is nu de Duitser Sven Mislintat een voorname kandidaat. Pier Eringa, de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen, verwacht snel bekend te kunnen maken wie Danny Blind als technische man opvolgt in de rvc.