Ajax blijft in het spoor van koploper Feyenoord na moeizame zege op NEC

Aanklager KNVB vangt bot: rode kaart Philippe Sandler definitief gesepo­neerd

NEC-verdediger Philippe Sandler hoeft de uitwedstrijd tegen Ajax niet te missen. De rode kaart die hij kreeg in de bekerwedstrijd op 8 februari tegen Feyenoord is definitief geseponeerd. Ook de commissie van beroep ging niet mee in de strafeis (één duel schorsing) van de aanklager betaald voetbal van de KNVB.