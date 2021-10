Ajax boekt zakelijke zege op SC Heerenveen en is klaar voor CL-clash met Borussia Dortmund

Door Johan Inan



Ajax ging, nadat algemeen directeur Edwin van der Sar de Friezen een plaquette overhandigde voor de steun tijdens de Hongerwinter in 1944-1945, meteen met een flink gewijzigde basisploeg op jacht naar eerherstel voor de nederlaag tegen Utrecht en het goede gevoel voor de kraker van aanstaande dinsdag. Dan hoopt de koploper een reuzenstap naar overwintering in de Champions League te zetten.



Daarvoor was het vooral zaak om zonder het kwartet aan Latijns-Amerikaanse internationals de koppositie in de eredivisie niet te verspelen. Door de verlengde interlandperiode in Zuid-Amerika had trainer Erik ten Hag de voor Brazilië met een treffer debuterende Antony en Nicolás Tagliafico nog niet eens gezien voor de hervatting. De Mexicaan Edson Álvarez gaf aan nog niet speelklaar te zijn in tegenstelling tot Lisandro Martinez, die bij Argentinië geen seconde speelde. Hij begon op de bank.

De vaste mandekker, die dinsdag het herstelde en trefzekere fenomeen Erling Haaland voor zijn kiezen krijgt, nam plaats op de bank. Daardoor mocht Perr Schuurs weer eens vanaf het begin meedoen. Voor Mohammed Kudus was dat alweer vijf maanden geleden, toen de kampioen het seizoen afsloot tegen Vitesse. De Ghanese linkspoot nam de plaats in voor controleur Ryan Gravenberch, samen met Davy Klaassen, die op zijn beurt dik een maand vanuit de ziekenboeg en vervolgens vanaf de bank had toegekeken. Concurrent Steven Berghuis verhuisde weer naar de rechterflank.

Zesde goal Haller

Hoewel er in het elftal veel veranderde, bleef voor rust ook veel hetzelfde in Heerenveen. Zoals het afgemeten passje van Daley Blind op Dusan Tadic, die zijn zesde assist noteerde toen Sébastien Haller zijn lage voorzet binnenliep. Met zijn zesde doelpunt van het seizoen hielp de spits Ajax voor de tiende keer sinds zijn komst aan de openingstreffer. Klaassen, die ruim een jaar geleden terugkeerde en te boek staat als ‘Mister 1-0’ deed dat negen keer.

Zo leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Ajax, dat domineerde, maar treuzelde en slordig was in de gevarenzone. Aan de andere kant stond Pasveer zijn mannetje bij spaarzame uitbraken van de middenmoter. Dat was de bekritiseerde vervanger ook in de tweede helft, toen Ajax onmiddellijk bij de strot werd gegrepen door Heerenveen. Dat leverde ook kansen op. Zo ontpopte de rappe Anthony Musaba zich even tot plaaggeest. Zijn schot werd gekeerd door de keeper, die even later ook redde op een volley van Sven van Beek en diezelfde verdediger na een corner met een kopbal de lat zag raken.

Ajax overleeft Friese storm

Ajax overleefde de Friese storm, ook door de aanvalsdrang van de ploeg van Johnny Janssen en de decibellen bij het opgeveerde publiek af te remmen met een beslissende treffer. Andermaal fungeerde Tadic als aangever. De Servische captain zag de ingevallen David Neres bij de tweede paal, tegendraads, tergend langzaam en via de binnenkant van de paal, de zege veiligstellen: 0-2. Dit betekende de 105de assist in de eredivisie van de captain van Ajax. Schuurs hielp nog een handje door zich voor de eventuele aansluitingstreffer te gooien in de slotfase.

Zo herpakte het gehavende Ajax zich met de nodige moeite van de verrassende verliespartij tegen Utrecht voor de interlandbreak. Ten Hag, die Martinez nog liet invallen en Jurriën Timber toen voor het eerst als middenvelder uitprobeerde, verdedigt dinsdag met zijn ploeg een andere koppositie. Hoewel Heerenveen na rust moedig voor de kwam, wacht dan in de Europese koningsklasse een opponent van een heel ander kaliber.

