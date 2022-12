Ajax buigt in kwartier 3-0 achterstand om en wint spectaculair oefenduel met 5-4 van FC Volendam

Louis van Gaal haalt alles uit de kast voor clash met VS, Oranje met spitsenduo Cody Gakpo en Memphis Depay

Wordt het een kwartfinale op het WK tegen – waarschijnlijk – Argentinië? Of met de staart tussen de benen naar huis? Voor het eerste scenario tekent iedereen bij Oranje, aan het tweede denkt niemand nog. Ondertussen grijpt Louis van Gaal álles aan dat zijn team vandaag kan helpen in de achtste finale-clash met de VS.

3 december