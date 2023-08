Ajax-coach Maurice Steijn spant kort geding aan tegen Pierre van Hooijdonk na uitspraken over ‘duistere deals’

Ajax bereikt miljoenen­ak­koord met Middles­brough over 27-jarige Chuba Akpom

Ajax heeft een akkoord bereikt met Middlesbrough over Chuba Akpom en hoopt hem snel te presenteren. Als alles goed verloopt, komt de 27-jarige aanvaller voor een vast bedrag van 12 miljoen euro over van de Championship-ploeg, plus nog 2 miljoen euro aan bonussen.