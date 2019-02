Ajax denkt aan Tadic-variant, Gio overweegt ‘RvP’ en Toornstra

Ajax-trainer Erik ten Hag overweegt tegen Feyenoord opnieuw in de ‘Champions League-variant’ te spelen. Dat zou betekenen dat Dusan Tadic vanavond als spits fungeert in de Kuip. Dat tactische plan leverde eerder in Europa veel succes op. ,,Het belangrijkste is dat wij in verschillende varianten kunnen spelen’', aldus de coach. Vorige maand in de Kuip (6-2) speelde Ajax met een geïmproviseerde verdediging, omdat de Argentijn Nicolás Tagliafico geblesseerd was. Zijn landgenoot Lisandro Magallán speelde toen in het centrum van de verdediging. De achterhoede oogde in die wedstrijd zeer onzeker. Nu is Tagliafico al weer een paar weken terug in de ploeg. Aanvoerder Matthijs de Ligt: ,,Nico is een constante factor in ons elftal. Hij weet wat er wordt gevraagd in dit soort wedstrijden. We zijn blij dat hij weer fit is.’' Ten Hag: ,,Hij brengt gif en energie in de ploeg.’’