Ajax-directeur Edwin van der Sar: ‘Dat we er niet florissant voorstaan is duidelijk’

Volgens Van der Sar heeft het uitblijven van een centrale verdediger niets te maken met het vertrek van Schreuder. ,,Met elkaar, de trainer en het technisch management, bepalen we welke spelers er zijn, welke gaten er zijn en of er de komende dagen nog wat gebeurt of niet. Ik denk niet dat er nog een verdediger bij komt.”



Ajax heeft nog geen opvolger gevonden voor de vertrokken Marc Overmars, de directeur voetbalzaken die vorig jaar vanwege grensoverschrijdend gedrag is vertrokken. Ook is de club nog op zoek naar een technische man voor de raad van commissarissen, na het vertrek van Danny Blind.