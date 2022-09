Ajax door late kopgoal van Matip onderuit bij Liverpool

Met video'sAjax heeft de uitwedstrijd bij Liverpool met 2-1 verloren. Uit de tiende hoekschop voor de thuisclub kopte verdediger Joël Matip in de 89ste minuut de winnende goal binnen voor de Engelse topclub. Beide clubs staan nu op drie punten na twee duels in poule A, waarin morgen Rangers en Napoli nog tegenover elkaar staan in Glasgow.

Zo goed als Ajax sinds een maand leek, zo fragiel oogde het nog foutloze elftal van Schreuder in de sfeervolle voetbalkathedraal van Liverpool. Daarin poetste de ene Mo (Kudus), op fraaie wijze de openingstreffer van de andere Mo (Salah) weg, waarna Ajax een dik uur doorbracht in de eigen doelmond en daarbij meerdere malen door het oog van de naald kroop. In de slotfase ging het echter toch nog mis en dat was zeker niet onterecht. Liverpool kreeg tien corners, tegenover nul voor Ajax, en de laatste daarvan vloog er toch nog in. Joël Matip torende boven iedereen uit en kopte binnen.

Zeven wedstrijden leverden Ajax amper problemen op. Alfred Schreuder kon naar hartenlust (en met tegenzin door het vertrek van Antony) aan zijn ideale formatie sleutelen. Vorige week nog stelde de nieuwe coach, mede door het vervangen van vijf basisspelers, niet te denken de topvorm al te naderen. Toch geraakte Ajax behoorlijk op stoom, met vijf opeenvolgende clean sheets, dertien doelpunten in de laatste drie wedstrijden en bovenal, flitsend voetbal. Daarin schitterden de duurste aankopen Calvin Bassey en Steven Bergwijn, maar ook (opnieuw) ingepaste talenten als Devyne Rensch en Kenneth Taylor, bovendien.

Veel vragen werden de voorbije maand al beantwoord. Zeker nationaal, waar veel prognoses waarin een wisseling van de wacht in de top werd voorspeld, alweer de prullenbak in gingen. Maar waar Ajax in Europa ditmaal toe in staat is, kon na een walkover tegen het povere Rangers FC amper iets zinnigs over gezegd worden. Ja, Ajax flitste voor rust, maar of er weer een heuse stuntploeg in schuilt, moest het getransformeerde elftal toch echt aan een serieuze testcase onderworpen worden. Op een dampend Anfield, tegen een gigant die de voorbije jaren zo’n beetje heel Europa verslond, stapte Schreuder met zijn nog foutloze ploeg en de uitblinkende nieuwelingen voor het eerst écht op de weegschaal.

En wat voor één, want onmiddellijk bleek dat Ajax in één wedstrijd meer werd uitgedaagd dan in alle voorgaande competitieduels hiervoor bij elkaar. Op alle mogelijke fronten onderwierp Liverpool Ajax aan een groot examen. Fysiek, met een luchtmacht en eindeloos sprintende flankspelers. Mentaal, in een verstikkende voetbaltempel. Tactisch, met een tegenstander die moeiteloos overtallen op het middenveld creëert en drukzetten haast tot kunst verhief. En dan is er nog de individuele klasse van een speler als Thiago, de technisch begaafde spelmaker die de ziekenboeg verliet.

Dan mocht Liverpool enigszins gehavend en in de Premier League dolend zijn, getergd was de thuisclub na de vernedering in Napels (‘de zwakste wedstrijd onder mijn leiding’, stelde Klopp) ook. The Reds hadden ook geen keuze. Bij een nederlaag wankelde het ticket voor de knock-out-fase, die met drie finaleplekken in de afgelopen vijf jaar nog een formaliteit was. Schreuder verwachten dan ook een storm. Die kwam er ook. Net toen Ajax weer naar adem leek te kunnen happen, ging het mis. Jurriën Timber verloor een luchtduel, Calvin Bassey en vooral Daley Blind liet Mohamed Salah glippen, die al glijdend de 1-0 op het bord zette.

Een stunt leek ver weg, zeker toen Liverpool een kort vuurpeloton op Pasveer opende. Ajax hield stand en sloeg bij de eerste fatsoenlijke uitbraak toe. Die begon met een fraai passje van Daley Blind op Steven Berghuis, diens pass werd door Steven Bergwijn bij Mohammed Kudus gebracht. De valse spits van Ajax, die andermaal de voorkeur kreeg boven Brian Brobbey, vuurde de bal via de onderkant van de lat binnen en bracht een met 2650 meegereisde fans gevuld uitvak in extase (1-1).

Maar dan was Ajax er nog lang niet, want de aanvalsdrift van Liverpool nam steeds grotere vormen aan. De reddingen die Pasveer voor rust verrichte (onder meer op een kopbal van Virgil van Dijk) bleken slechts een briesje in vergelijking met de storm/tsunami die Ajax in de tweede helft voor de kiezen kreeg. Daarin vond de ploeg die opponenten tot dusver steevast omsingelde, zichzelf ineens in een handbalverdediging terug. Bassey maakte een nerveuze indruk, Rensch werd zelfs uit zijn lijden verlost, terwijl Bergwijn onzichtbaar was.

Daley Blind kreeg een kwartier voor tijd nog een goede kans op de 1-2 na een voorzet van Dusan Tadic, maar in zijn honderdste Europese wedstrijd ging zijn kopbal net een halve meter naast het doel van Alisson Becker. In de slotfase drong Liverpool, met twee verse spitsen in de ploeg, steeds verder aan en kort voor tijd resulteerde dat toch nog in de verdiende 2-1 overwinning.

