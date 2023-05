Ajax een kwart eeuw op de beurs: ‘Een zak geld kan niet voetballen, maar maakt wel dingen mogelijk’

Van de teleurstel­ling in Tirana tot en met het kampioens­du­el: Bekijk de AD-serie ‘Het wonderjaar van Feyenoord’

In de serie het Wonderjaar van Feyenoord kijken we met Sjoerd Mossou, Willem van Hanegem en Mikos Gouka terug op het seizoen van de Rotterdammers. Van de teleurstelling in Tirana tot en met het kampioensduel van aanstaande zondag: alles passeert de revue. Onderaan het artikel bekijk je alvast de eerste 3 afleveringen.