Ajax en de beker: worsteling in de recente jaren

Door Daniël Dwarswaard Vanavond in de Grolsch Veste tegen FC Twente hoopt Ajax de kwartfinale van het toernooi te bereiken en eindelijk weer eens een serieuze gooi te doen naar de eindoverwinning. Zeker de recente jaren was het bekertoernooi voor Ajax, op twee finales na, snel afgelopen. Twee seizoenen terug de snelle uitschakeling tegen rivaal Feyenoord. Vorig jaar blameerden de Amsterdammers zich bij Cambuur. Toenmalig trainer Peter Bosz gaf een hoop talenten de kans, maar dat viel verkeerd uit.

Dit seizoen zou alles anders moeten zijn. Bij het gebrek aan Europees voetbal tellen er in midweekse wedstrijden geen excuses. In vergelijking met het kampioenschap blijft de beker een troostprijs, maar Ajax zal wel gek zijn om het dit jaar weer te laten lopen.

Dat is trainer Marcel Keizer ook niet van plan. Hij wil vanavond in Enschede verder met de ploeg die vorige week drie keer won in zeven dagen, waaronder de cruciale toppers tegen PSV en AZ. Logisch ook, Keizer heeft eindelijk zijn sterkste opstelling gevonden met Frenkie de Jong als inschuivende centrale middenvelder. Enige discussiepunt is na afgelopen weekend alleen nog wie de eerste spits moet zijn in het ideale elftal: Klaas-Jan Huntelaar of Kasper Dolberg.