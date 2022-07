Ajax en PSV hebben vandaag grotere belangen dan het winnen van de Johan Cruijff Schaal

Pechvogel Noni Madueke loopt ernstige enkelbles­su­re op en is voor lange tijd uitgescha­keld

PSV kan de komende maanden niet beschikken over Noni Madueke. De 20-jarige aanvaller heeft op de training een zware enkelblessure opgelopen. PSV denkt dat Madueke de eerste seizoenshelft, die deze keer vanwege het WK in Qatar tot half november loopt, niet in actie komt.

