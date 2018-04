Ajax en Sydney FC gaan samenwerken

'Lozano gaat te ver, net als Suárez ooit'

11:01 Blijft een bizarre ineenstorting uit, dan pakt PSV de titel. Wel is het nog afwachten of Hirving Lozano (22) daar alle duels aan kan bijdragen. De aanvaller liet zich opnieuw provoceren, maakte een slaande beweging en moet afwachten of de aanklager betaald voetbal tot actie overgaat.