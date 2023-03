Ajax-fans ook niet welkom in de Kuip bij halve finale KNVB-beker: ‘Je reinste competitievervalsing’

Bij de halve finale in de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax begin april is geen uitpubliek welkom. Dat heeft de gemeente Rotterdam vandaag laten weten.

Bij de competitieduels tussen Feyenoord en Ajax zijn supporters van de uitspelende club al jaren niet welkom vanwege ongeregeldheden in het verleden. Supporters van de club uit Amsterdam waren in 2019 ook niet welkom in De Kuip toen Feyenoord en Ajax elkaar ook in de halve finale van de KNVB-beker troffen, geeft een woordvoerder van de gemeente Rotterdam aan. Volgens hem is er geen reden om daar nu van af te wijken.

De Supportersvereniging Ajax baalt van het verbod op uitfans. ,,Dit is je reinste competitie- en bekervervalsing”, laat directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam weten. ,,In het kader van fair play en je club steunen in de halve finale van de beker zou het fijn zijn geweest als we erbij hadden mogen zijn.”

,,Gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord, zorg er nou eens voor dat uitsupporters wel welkom zijn”, gaat Nagtzaam verder. ,,Dit gaat inmiddels al dertien of veertien jaar zo. In al die tijd zou je de boel toch op orde moeten kunnen krijgen. Maar dat is blijkbaar nog steeds niet het geval.” Amsterdam is volgens Nagtzaam allang klaar voor het weer toelaten van uitpubliek, maar Rotterdam zou dit blokkeren.

Volgens Nagtzaam wijzen ook de hoge hekken die in januari in De Kuip stonden tijdens Feyenoord - Ajax erop dat het probleem niet per se bij de uitfans ligt. ,,Bij die wedstrijd waren niet eens Ajax-supporters en toch waren de hekken nodig om ongeregeldheden te voorkomen. Het zag er niet uit.”

Ajax kon nog niet inhoudelijk reageren.

