Ajax, FC Barcelona en KNVB herdenken geboortedag van Johan Cruijff

Met video Maakte Cruijff in Den Haag zijn mooiste doelpunt ooit? ‘Kousen­band­je aanpakken, meenemen en weg was-ie’

Maandag viert iedereen met een voetbalhart de 75ste geboortedag van Johan Cruijff. Als voorprogramma herbeleven we misschien wel zijn mooiste doelpunt ooit. Dat maakte Cruijff in vijftig jaar geleden in het Zuiderpark tegen FC Den Haag. Stapt u even een halve eeuw met ons terug in de tijd?

24 april