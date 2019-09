Ajax gaat aanvallen tegen PSV: ‘Dat deden we ook tegen Juve, Real en Lille’

Ondanks de laatste nederlagen die Ajax in Eindhoven leed, wil Ajax-trainer Erik ten Hag dat zijn ploeg zondagmiddag gewoon weer vol op de aanval gaat spelen tegen PSV. ,,Het verschil is dat PSV achterin in een blok heeft met zes spelers en voorin vier cowboys heeft lopen.”

Door Nik Kok



Ajax-trainer Erik ten Hag weigerde vanmiddag veel te kijken naar de recente nederlagen die zijn ploeg leed in Eindhoven tegen de directe concurrent. ,,Dat we de vorige keren met 3-0 verloren, dat is het verleden. Ajax verliest wel vaker in Eindhoven. Dat willen we doorbreken door gewoon normaal te doen. Door de taken uit te voeren. Maar ons verlies van vorig jaar in Eindhoven bleek later onze grootste winst.”

Ten Hag wenst zijn tactiek ook niet aan te passen door die nederlagen. ,,We gaan uit van onze eigen kracht. We hebben veel grote wedstrijden gespeeld en dit is er weer eentje. We speelden aanvallend tegen Lille, tegen Real Madrid en Juventus. Op z’n Ajax dus en dat gaan we nu weer doen. Op een zo attractief mogelijke manier.” Hij kijkt uit naar het duel: ,,Je wilt voortborduren op waar we mee bezig zijn. En door topwedstrijden als deze gaat die ontwikkeling vele malen sneller.”

Afgelopen dinsdag in de Champions Leaguewedstrijd tegen Lille, die gemakkelijk met 3-0 werd gewonnen, sloeg Ajax zo nu en dan door met attractief voetbal. ,,Ik juich hakjes en trucjes alleen toe als het functioneel is. Dat was het op het eind niet meer.”

Malen en Ihattaren

Ook bij opponent PSV speelt de aanval het meest in het oog. Bij Eindhovenaren zijn met name Donyell Malen en Mo Ihattaren in vorm. De verdediging lijkt daarentegen een achilleshiel. Ten Hag is het er niet mee eens dat die verhouding bij Ajax min of meer hetzelfde is. ,,Ik zie geen parallel wat dat betreft. Het verschil is dat PSV achterin in een blok heeft met zes spelers en voorin vier cowboys heeft lopen.”

Ajax kan in Eindhoven, waar de club nu eenmaal weinig geliefd is bij supporters en ook trainer Mark van Bommel, een getergd PSV verwachten. Dat denkt Ten Hag ook: ,,Ik weet hoe de rivaliteit leeft daar, ik heb er drie jaar gewerkt. Maar onze spelers weten dat ook, die hebben ook vaak tegen hen gespeeld. Het is aan ons daar een goede houding tegenover te stellen. In Nederland is het nu eenmaal net als in Duitsland met Bayern München waar ik heb gewerkt. Je houdt van Ajax of je bent ertegen Er is geen middenweg.”

De wedstrijd tussen de twee voornaamste kampioenskandidaten van de eredivisie hoeft volgens Ten Hag nog niet beslissend te zijn. ,,We gaan tegen een goed team spelen maar heel veel andere wedstrijden tegen kleinere clubs zijn ook belangrijk. Dat blijkt altijd maar weer. Kijk maar naar de tweede helft van het vorige seizoen.”