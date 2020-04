Ajax gaat trouwe fans mogelijk compenseren als eredivisie stopt

Henk van Stee ‘Als de competitie stopt, moet huidige stand de eindstand zijn’

15:06 Sparta hield zich tot dusver op de vlakte in de discussie over het wel of niet uitspelen van de eredivisie. Technisch directeur Henk van Stee van de Rotterdamse club is evenwel duidelijk in zijn opvatting. Hij wil dat de competitie uitgespeeld wordt. En voor het geval dat dit niet lukt, wil hij dat de KNVB nu al een scenario presenteert. ,,We snakken naar duidelijkheid.”